Киев, 8 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко 19 апреля примет участие в дебатах со своим соперником в предстоящем втором туре выборов главы государства — Владимиром Зеленским, которые по закону будет проводить Общественное телевидение. Также не исключено, что Порошенко будет участвовать в дебатах с Зеленским и 14 апреля на стадионе. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Напомним, что после первого тура выборов президента Украины во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. По действующему законодательству кандидаты во втором туре должны провести публичные теледебаты в последний день агитации, в данном случае — 19 апреля. Сам второй тур пройдёт 21 апреля, а 20 апреля — «день тишины».

Когда стало понятно, что Порошенко и Зеленский выходят во второй тур, последний вызвал действующего главу государства на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также предложил сдать анализы на алкоголь и наркотики. Однако дату дебатов Зеленский не обозначил.

Порошенко вызов принял и заявил, что готов провести дебаты на стадионе 14 апреля.

В ЦИК Украины заявили, что по закону кандидаты должны проводить дебаты 19 апреля, но они вполне могут провести альтернативные дебаты за свой счет.

Медведев заявил, что Порошенко готов участвовать в дебатах и 14, и 19 апреля.