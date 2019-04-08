Тегеран, 8 апреля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Высший совет безопасности Ирана внёс армию США в число «террористических организаций» в ответ на внесение иранского КСИР в соответствующий список Соединенных Штатов, 8 апреля передает агентство Reuters.

(сс) U.S. Army Американские солдаты

«Высший совет национальной безопасности Ирана объявляет американские вооруженные силы террористической организацией», — говорится в официальном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 апреля президент США Дональд Трамп внес в список «иностранных террористических организаций» иранский «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР).

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