Киев, 8 апреля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Украинский дипломат и политолог Олег Волошин, экс-сотрудник МИД Украины, заявляет, что представители Киева сами опустили имидж украинской делегации в ПАСЕ «ниже плинтуса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Напомним, что ранее сегодня, 8 апреля, стало известно — руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник допустил неприемлемое поведение в отношении народных депутатов Украины, обругав их в грубой и нецензурной форме на закрытом неформальном заседании политической группы Европейской народной партии.

«Быть посланными на три буквы в Ассамблее, да ещё кем — главой немецкой делегации от ХДС — это надо очень и очень постараться. Даже соратников всегда сдержанной Меркель уже тошнит от вечно дебоширящих, скандалящих, делающих внутренний пиар на международной площадке наших депутатов-«патриотов», — комментирует Волошин.

По его словам, если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, то не благодаря тайной дипломатии Кремля, «а из-за открытой тупости и неумения себя вести всех этих Арьевых и Ко» (имеется в виду глава украинской делегации, представитель «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев — ред.).

«Жаль только наших профессиональных дипломатов в Страсбурге: они не могут поделиться своими мозгами с теми, у кого их нет», — резюмировал Волошин.

Вместе с тем постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что с 8 по 12 апреля в ПАСЕ будет очередная битва.

«В предыдущих мы победили. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с @TJagland (генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд) и одной очень сильной страной (всех назову в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе «химическую кастрацию» в интересах РФ», — заявил Кулеба .

ИА REGNUM напоминает, что сегодня депутаты ПАСЕ двумя третями голосов уже поддержали проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее. Украинская делегация выступила против. Вместе с тем представители Украины заявили, что руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник «повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты».