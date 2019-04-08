Дублин, 8 апреля, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заверил премьер-министра Ирландии Лео Вардакара в «полной поддержке» Брюсселя после Brexit, 8 апреля передает агентство Reuters.

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«Одно можно сказать наверняка: что бы ни случилось, ЕС будет полностью поддерживать Ирландию», — заявил Барнье на переговорах с Вардакаром в Дублине.

В случае «жесткого Brexit» Ирландии грозит установление жесткой границы с Северной Ирландией и потеря десятков тысяч рабочих мест в Великобритании.

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