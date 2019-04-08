Москва, 8 апреля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Специалисты «Сбербанка» устранили неполадки в работе платёжного сервиса, наблюдавшиеся днём 8 апреля. Об этом сообщается в официальном микроблоге компании в Twitter.

Schekinov Alexey Victorovich Терминалы «Сбербанка»

«Мы устранили сбой, теперь всё работает. Платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» и банкоматах проходят без проблем», — говорится в сообщении.

Причин произошедшего сбоя в компании уточнять не стали.

Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка. Согласно данным портала Downdetector, почти половине сообщивших о проблеме не удавалось войти в систему, у некоторых также наблюдались трудности с переводом средств.