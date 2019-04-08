Калуга, 8 апреля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. О беспорядках, которые устроили футбольные фанаты в Обнинске Калужской области в минувшие выходные, говорили 8 апреля на планёрке в городской администрации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Обнинска.

Admobninsk.ru Столкновение футбольных фанатов

По словам заместителя начальника ОМВД России по городу Обнинску Юрия Хрипунова, в настоящее время полицией установлены личности более 10 хулиганов, а также транспортные средства, на которых передвигались зачинщики конфликта.

Глава администрации Обнинска Владислав Шапша призвал подойти к этому вопросу принципиально.

«Несмотря на то, что последствия были минимальны — там всё ограничилось разбитыми носами, — тем не менее, это вызов нашему общественному порядку. И те, кто организовал эту акцию, и те, кто за этим стоит, конечно, должны понести наказание», — подчеркнул Владислав Шапша.

Также глава администрации Обнинска поблагодарил болельщиков команды московского «Торпедо», которые вели себя спокойно и порядок не нарушали.

Владислав Шапша был возмущен тем, как подавалась информация некоторыми гражданами в социальных сетях.

«Эти граждане под различными именами, в большинстве своем вымышленными, чего только не забрасывали! Были даже видео драк, которые произошли в Москве несколько лет назад и которые пытались выдать за обнинские беспорядки. Я думаю, что в этой непростой ситуации не стоило нагнетать обстановку ложной информацией. Но матчи у нас будут продолжаться, поэтому полученный опыт надо учитывать при расстановке сил и организовать свою работу таким образом, чтобы подобных эксцессов любого масштаба у нас в городе не было», — резюмировал Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в калужском Обнинске перед началом футбольного матча «Квант» (Обнинск) — «Торпедо» (Москва) на улице Лейпунского группа неизвестных людей в белых футболках набросилась на приехавших из Москвы болельщиков команды «Торпедо». Потасовка завершилась в течение двух минут благодаря активному вмешательству полиции.

Отмечается, что зачинщиками драки оказались футбольные фанаты из Боровска и Малоярославца, которые направлялись в Москву на матч ЦСКА — «Спартак». По данному инциденту в отношении ряда жителей Калужской области полицией были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в суд для принятия решения по существу.