Балабаново, Калужская область, 8 апреля, 2019, 19:25 — ИА Регнум. В Калужской области на железнодорожном перегоне Балабаново — Обнинское пассажирский поезд дальнего следования «Брянск — Москва» сбил мужчину 1967 года рождения. Как сообщили 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте, мужчина скончался от полученных травм.

Kaluga.online Пассажирский поезд сбил мужчину.

Предварительно установлено, что причиной ДТП стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, а именно — проход по железнодорожным путям в неустановленном месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калужской области только в марте 2019 года из-за нарушения правил безопасности было зарегистрировано три случая гибели людей на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудница полиции Обнинска, капитан внутренней службы, погибла в марте 2019 года под колёсами поезда на калужской железнодорожной станции Балабаново. Женщина спешила домой после работы. В момент трагедии она говорила по телефону и, видимо, поздно увидела приближающийся поезд. Ранее на 217-м километре перегона Бабынино — Кудринская Калужского направления Московской железной дороги под колесами грузового поезда погиб 64-летний житель Калуги, а около железнодорожной станции Ворсино Калужской области 20-летняя гражданка Таджикистана была насмерть сбита пассажирским поездом.