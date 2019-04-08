Газа, Палестина, 8 апреля, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Пять львов, пять обезьян, четыре страуса, три павлина, два волка и гиена отправились из сектора Газа в Иорданию, 8 апреля передает агентство Reuters.

(сс) yanekdot Страусы

В группу, эвакуируемую из зоопарка в Рафахе на юге Газы зоозащитниками из Four Paws international, также вошли собаки, кошки, лисы, дикобразы и десять белок.

«Это трудное решение, я чувствую, что теряю семью. Я жил с некоторыми из этих животных в течение 20 лет. Надеюсь, что они найдут лучшее место для жизни», — сообщил журналистам Фатхи Джомаа, владелец зоопарка в Рафахе.

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