Киев, 8 апреля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник допустил неприемлемое поведение в отношении народных депутатов Украины, обругав их в грубой и нецензурной форме на закрытом неформальном заседании политической группы Европейской народной партии.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

Об этом журналистам сообщил депутат украинского парламента Борислав Береза сегодня, 8 апреля.

По словам депутата Рады, инцидент случился накануне, когда на встрече обсуждалось изменение регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации.

«То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними», — сказал Береза, которого цитирует украинское государственное информагентство «Укринформ».

По его словам, руководитель немецкой делегации Андреас Ник «повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты».

В завершение представитель Киева отметил, что «грубая лексика и поведение немцев оскорбили всех», но не уточнил, каких конкретно «всех» он имеет в виду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинские СМИ уже сообщили, что немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

Сегодня, 8 апреля, в Страсбурге стартовала весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мероприятие продлится до 12 апреля. Депутаты ПАСЕ двумя третями голосов уже поддержали проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее. Украинская делегация выступила против.