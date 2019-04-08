Москва, 8 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах в понедельник, 8 апреля, вновь опускался ниже 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состояниюна 18:37 курс доллара снижался на 36 копеек относительно уровня открытия торгов — до 64,98 рубля. На текущий момент доллар поднялся до 65,08 рубля, что на 25 копеек ниже уровня открытия.

Евро в ходе торгов подорожал более чем на одну копейку — до 73,31 рубля.