Тюмень, 8 апреля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Тюмени с четвертого этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Муравленко, выпал четырёхлетний ребенок. Мальчик выжил, но находится с тяжёлой травмой в реанимации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Игрушка на окне

Падение произошло 7 апреля 2019 года около 17:00 по местному времени.

Предварительно известно, что мальчик во время происшествия находился в комнате один, в то время как его мать была со своей знакомой и другим ребенком в соседней комнате. Вероятно, он забрался на диван, стоящий у окна, залез на подоконник и открыл самостоятельно окно.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства падения ребёнка из окна устанавливаются, как и его условия проживания в семье.

Отметим, что летом 2018 года в Тюмени в четыре раза выросло число детей, пострадавших при падении из окон — более десяти дошкольников. В детских садах областного центра, на телевидении и в газетах шло информирование родителей о том, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, подоконник должен быть недоступен — никакой рядом стоящей мебели, окна надо закрывать и даже снимать ручки с них, когда дети остаются в комнате одни. Но подобные случаи до сих пор повторяются.