Москва, 8 апреля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Работа на государственной службе намного труднее и не настолько «сладка», как карьера в частном секторе. Об этом 8 апреля победителям второго всероссийского конкурса «Лидеры России» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Я слышал о таком феномене: «поколение миллениум». Это поколение людей, которые личную жизнь ставят на первый план, а работа не должна мешать личной жизни. Вот такое мнение я вынес об этой категории. Но те, кто участвует в этих конкурсах, живут в другой парадигме. Достигнуть такого уровня мастерства без отдачи невозможно», — сказал Собянин.

После этого мэр Москвы сообщил, что хотел бы услышать мнение о возможностях развития столицы от победителей конкурса. При этом Собянин намекнул им на возможность трудоустройства в структурах правительства Москвы.

«Есть меркантильные задачи — посмотреть на вас, может, найдём возможность взаимодействовать дальше. У нас часть победителей прошлого конкурса сделали неплохую карьеру. Один из них стал руководителем самого сложного административного округа Москвы, другой стал руководителем департамента информационных технологий Москвы», — отметил Собянин.

В то же время он предостерёг победителей конкурса, сказав, что работа на государственной службе сильно отличается от карьеры в частном секторе, причём не в лучшую сторону.

«Карьера госслужащего не столь сладка, как предпринимателя, но всегда хорошо, где нас нет. В госслужбе есть свои ограничения и специфика. Тут главный заказчик и он же потребитель — это жители города, жители страны. Тут принципиально по-другому выстроена система отчетности и стимулов. Когда у вас один учредитель в лице одного большого человека из списка Forbes — это одно. Когда у вас 12 млн учредителей — это другое. Надеюсь, что кто-то из вас не побоится этого вызова и изменит свою судьбу», — обратился Собянин к победителям конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин рассказал, что правительство Москвы является одним из крупнейших работодателей в России.