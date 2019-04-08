Липецк, 8 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В Липецке местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. Как сообщила пресс-служба СУ СУ РФ по Липецкой области, в конце 2018 года 26-летний мужчина уронил дочь своей сожительницы на пол и решил избавиться от её тела.

Марина Каширская ИА REGNUM Кладбище

По версии следствия, трагедия произошла во время купания. Девочка 2017 года рождения насмерть разбилась о бетонный пол — её случайно уронил отчим. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал тело девочки в лесополосе в районе ЛТЗ. Там, по данным местных СМИ, располагается неофициальное кладбище домашних животных, где липчане хоронят своих питомцев.

Подозреваемый вместе со своей сожительницей, матерью погибшей девочки, сменили место жительства, чтобы им не задавали вопросов, куда делся ребёнок. Однако один из их знакомых всё же обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый уже признался в содеянном и показал место, где закопал тело падчерицы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти ребёнка.