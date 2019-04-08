Севастополь, 8 апреля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Севастополе разработают концепцию Национальной программы социально-экономического развития города на основе программы для Дальнего Востока. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, 8 апреля заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастопольские голуби

«При создании программы развития будет учитываться не только реализация федеральной целевой программы, но, прежде всего, обеспечиваться координация всех федеральных органов власти, госкорпораций, институтов, задействованных в реализации каждого конкретного проекта», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города-героя заявил, что наиболее острыми проблемами для жителей Севастополя после воссоединения с Россией остаются вопросы социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, медицины и дорог. Отдельно Овсянников выделил проблему ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных в украинские времена с различными нарушениями.

Об этом: Медицина, дороги и ЖКХ — главные проблемы севастопольцев