Севастополь хотят развивать по лекалам Дальнего Востока
Севастополь, 8 апреля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Севастополе разработают концепцию Национальной программы социально-экономического развития города на основе программы для Дальнего Востока. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, 8 апреля заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
«При создании программы развития будет учитываться не только реализация федеральной целевой программы, но, прежде всего, обеспечиваться координация всех федеральных органов власти, госкорпораций, институтов, задействованных в реализации каждого конкретного проекта», — отметил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города-героя заявил, что наиболее острыми проблемами для жителей Севастополя после воссоединения с Россией остаются вопросы социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, медицины и дорог. Отдельно Овсянников выделил проблему ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных в украинские времена с различными нарушениями.
Об этом: Медицина, дороги и ЖКХ — главные проблемы севастопольцев