Астрахань, 8 апреля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В России стартовал историко-патриотический проект «Воинский эшелон», в рамках которого ретропоезд с техникой времён Великой Отечественной войны посетит 33 населённых пункта. Первыми ретротехнику увидели сегодня, 8 апреля, жители Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Куваргин Ретропоезд в Астрахани

Прибытие поезда встретили в городе концертной программой с песнями военных лет. В рамках проекта астраханский музей Боевой славы и поисковики подготовили тематические фотовыставки. Ретропоезд пробыл в Астрахани три часа, далее взяв курс на Харабали, куда прибудет 9 апреля.

Ретропоезд состоит из двух действующих паровозов времен Великой Отечественной войны (серии Л-2331 и серии Л-2055), семи платформ с военной техникой и артиллерией, а также вагоном-музеем с экспозицией, посвященной Сталинградской битве. Здесь представлены танки Т-34, Т-26 и Т-60, бронеавтомобили, артиллерийские системы, дивизионная пушка, легендарная реактивная система залпового огня БМ-13 «Катюша», а также орудие резерва главного командования — гаубица Б-4 калибра 205 мм.

Юрий Куваргин Ретропоезд пробыл в Астрахани три часа

В этом году эшелон проследует по железным дорогам Астраханской, Волгоградской и Саратовской области, закончив свой маршрут 15 мая на волгоградской станции Иловля. Ретропоезд побывает на 33 станциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музейный проект «Воинский эшелон» создан в 2018 году энтузиастами из Приволжской железной дороги и музея Сталинградской битвы при поддержке Российского военно-исторического общества.