Москва, 9 апреля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Запахи с полигона ТБО «Кучино» возникают в ходе проведения работ по рекультивации и связаны с поднятием старого мусора из глубин полигона. Об этом сообщило министерство экологии Московской области в комментарии, который разместило на стене группы в социальной сети «ВКонтакте» «STOP ВЫБРОС! Мы хотим дышать» о постоянных запахах сероводорода, которые ощущают жители близлежащих районов со стороны свалки.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В ведомстве отметили, что работы по рекультивации полигона планируется завершить раньше намеченного срока — к осени 2019 года.

«Уважаемые жители, в настоящий момент продолжается рекультивация полигона ТКО «Кучино». При выполаживании склонов действительно возникают запахи из-за того, что старый мусор из глубин полигона достают на поверхность, и формируют из этих масс, смешивая с грунтом, новые склоны полигона для их последующей пересыпки и герметизации пленкой. Подрядчик обещает завершить все работы по рекультивации с опережением планов — уже этой осенью. Проектный срок окончания рекультивации — до конца 2019 года», — написал пользователь «Министерство-Экологии Московской-Области».

На странице данного пользователя размещаются материалы о работе министерства.

В других комментариях жители московского региона пишут, что сильнее всего запахи со свалки ощущаются в подмосковной Балашихе и московских районах Некрасовка и Новокосино. Однако, в зависимости от силы и направления ветра, зачастую страдают и жители других городов и районов, в частности Люберец, Жулебино, Измайлово.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года министр экологии Московской области Дмитрий Куракин заявил, что неприятный запах полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе может вернутся весной с наступлением тепла, однако проблема будет полностью решена в июне 2019 года.