Москва, 8 апреля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Российская фигуристка Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду, отстранена от соревнований на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили 8 апреля в Международном союзе конькобежцев.

(сс) manfredrichter Фигуристка

Как уточняется, допинг-проба, взятая у 16-летней спортсменки на чемпионате в чешском Оломоуце осенью 2018 года, показала наличие следов фуросемида. Данный препарат может применяться для выведения из организма других запрещённых веществ и приравнивается к допингу Всемирным антидопинговым агентством.

Ранее сообщалось, что Шакун призналась в применении фуросемида. Она пояснила, что купила лекарство по рекомендации в аптеке для лечения отёка, при этом забыв, что оно относится к числу запрещённых.

Сообщается, что за нарушение антидопинговых правил спортсменка дисквалифицирована до 9 ноября 2019 года.