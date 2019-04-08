Севастополь, 8 апреля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. ГУП «Севастопольский морской порт» практически вышел на безубыточный показатель работы, который составляет 40 миллионов рублей в месяц. Об этом 8 апреля журналистам заявил генеральный директор предприятия Валерий Скляров.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Проведена договорная работа, в том числе с зарубежными контрагентами. Уже совершен седьмой судозаход в Севастопольский порт под иностранным флагом», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя заявил, что процесс передачи ГУП «Севастопольский морской порт» в федеральную собственность уже идёт и не повлияет на стабильной работе предприятия.