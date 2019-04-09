Москва, 9 апреля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Футболисты Мамаев и Кокорин, еще недавно бывшие народными антигероями, теперь оказались несчастными жертвами, на которых «показательно отыгрывается система». Как получилось, что жители России, требовавшие осудить возмутительные поступки, невзирая на лица, стали защищать участников бойни, в которой мирно сидевшую за столом жертву били стулом, обсуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кокорин и Павел Мамаев

Способность реагировать сердцем — это одна из особенностей русского человека, и когда к ней подключается еще и сострадание к тому, кому плохо, то человек становится на сторону страждущего. Если бы вскоре после той самой драки футболистов бы отпустили — наши граждане возмутились бы, что «это мажоров отмазали», и продолжали бы требовать проявить уже строгость, наказав по закону. А такое требование назрело уже давно, эти два персонажа методично настраивали общество против себя, настраивая против себя общественное мнение — то самое, на которое им вроде бы и плевать, и которое вдруг стало так важно.

Это самое общественное мнение не должен принимать во внимание суд, потому что мнением, как мы видим на этом примере, можно манипулировать, а ответить Кокорин и Мамаев должны в соответствии с законом. Причем ответить скорее, ведь тянущийся процесс ставит еще один вопрос — о тех наших согражданах, которые ждут решения своей участи в СИЗО, при том, что многие из них действительно невиновны. Об этих людях медийные персоны, теперь поднимающие голоса в защиту двух футболистов, которые сами сломали себе карьеру (а не система это сделала), не говорят, до них никому дела нет, будь они хоть трижды без вины виноватые. Но кто вступится за тех, кому ломают жизнь? Если есть где лицемерие — это не в «показательном» процессе над Мамаевым-Кокориным, а в этом игнорировании отчаявшихся и никому не известных.

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