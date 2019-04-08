Вашингтон, 8 апреля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Среди представителей разных профессий в Соединённых Штатах наибольшее количество времени посвящают распитию спиртных напитков военнослужащие, сообщает 8 апреля издание The Military Times.

Питер де Хох. Веселые бражники (фрагмент)

Со ссылкой на результаты исследования, проведенного сетью лечебных центров Delphi Behavioral Health Group, издание утверждает, что военные США уделяют повышенное внимание алкоголю, опережая представителей иных профессий.

В частности, военные испытывают свою печень на прочность 130 дней в году, шахтёры — 112 дней, а занявшие третье место строители посвящают алкоголю 106 дней ежегодно.

Издание отмечает, что такие выводы были сделаны на основе анализа данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США с 2013 по 2017 годы. Кроме того, были опрошены 27 тыс. человек, являющиеся представителями 25 разных профессий.