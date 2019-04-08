Минск, 8 апреля, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 8 апреля в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» призвал украинцев не голосовать за Владимира Зеленского, а отдать свои голоса за правящего олигарха Петра Порошенко. Об этом сегодня, 8 апреля сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

Интервью состоялось накануне визита Лукашенко в Анкару, где его примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Пресс-служба белорусского лидера выделила украинский вопрос среди около десятка заданных.

По словам Лукашенко, региональные конфликты «возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира». Он заявил: «Нам, белорусам, это надо? Нет! Даже если мы очень заинтересованы как государство в природных ископаемых, ресурсах, потому что мы не являемся глобальным игроком и не имеем имперской психологии, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы».

Лукашенко считает, что «все горит от главных мировых игроков», однако по неким соображениям не стал называть этих игроков. Комментируя конфликт на Украине, он также перешёл к рекомендациям украинцам во время президентской кампании в их стране, открыто призвав голосовать за удерживающего власть украинского олигарха.

Лукашенко напомнил, что время пропагандистского шоу в Минске «Большой разговор с президентом» 1 марта он твёрдо заявил: президентом Украины после нынешних выборов будет Пётр Порошенко. Белорусский политик подтвердил свой прогноз, несмотря на двукратный разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не в пользу последнего.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил Лукашенко.

«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. — Прим.), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — сообщил белорусский политик.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — сказал Лукашенко.