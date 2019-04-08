Рим, 8 апреля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Жители римского района Казаль Бручато протестуют против размещения группы цыган в расположенном на территории их района социальном центре, передает Mediaset в понедельник, 8 апреля.

Винсент Ван Гог. Цыганские караваны в районе Орли. 1888

Ожидается, что несколько позже «поддержку» местным жителям окажут и правые радикалы, которые намерены провести возле здания центра факельное шествие.

Развитие событий в точности повторяет недавнюю ситуацию в другом римском районе — Торре Маура. Тогда местным жителям и радикалам удалось добиться своего, цыгане, которых планировали поселить в местный социальный центр, были перевезены в другое место.

Летом 2018 года вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини после ряда сообщений о правонарушениях со стороны цыган сказал, что власти не знают, сколько в Италии цыган, где они живут и чем занимаются, и заявил о намерении «пересчитать» их, то есть ввести в легальное поле.

Представители ряда международных организаций, включая ООН и Еврокомиссию, обвинили правительство Италии в расизме. Сторонники правительства в свою очередь недоумевают, о каком расизме идет речь, если предлагаются равные правила для всех.

В октябре 2018 года Сальвини заявил, что, по данным МВД, лишь 20% цыган в Италии (всего их 160 тысяч человек) живут в лагерях, и эти лагеря будут расселены, причем государство предоставит жилье всем, кто имеет на него право.

Читайте также: Власти Италии обещают расселить все цыганские лагеря за четыре года