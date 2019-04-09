Киев, 9 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Кандидат на украинских выборах президента не может быть несистемным. К какой политической группировке (и надежно ли) привязан лидирующий по результатам первого тура Владимир Зеленский, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Несистемность», которую приписал себе Зеленский, сработала в его пользу в умах украинских избирателей. Ничего удивительного в успехе такого примитивного хода нет, ведь Украину старались оглупить все постсоветские годы, и пример последнего майдана — лучшее, хотя и печальное, доказательство эффективности выбранных мер. Итак, по итогам первого тура победителем вышел Владимир Зеленский, а за ним следует нынешний президент Пётр Порошенко. В каком же направлении развернутся усилия кандидатов, прошедших во второй тур, в борьбе за новые очки в электоральной гонке?

Многих удивляет, что Зеленский начинает в своей риторике применять тезисы, свойственные, скорее, его оппонентам. Но это логичный шаг, ведь свой контингент избирателей он «отжал досуха» в первом туре, и теперь для того, чтобы переманить дополнительные голоса из лагеря голосовавших за Порошенко или Юлию Тимошенко, Зеленский должен говорить на языке именно этого избирателя. То есть являть образ сильного и агрессивного политика, меньше уделяя внимания «несистемности» своего статуса. Но кто бы ни победил во втором туре, раскол в украинском обществе будет только нарастать, ведь никакими политическими мантрами не удастся скрыть неблагоприятную динамику событий в стране и за ее пределами.

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