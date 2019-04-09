Настолько ли несистемен Зеленский, как он сам себя малюет?
Киев, 9 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Кандидат на украинских выборах президента не может быть несистемным. К какой политической группировке (и надежно ли) привязан лидирующий по результатам первого тура Владимир Зеленский, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.
«Несистемность», которую приписал себе Зеленский, сработала в его пользу в умах украинских избирателей. Ничего удивительного в успехе такого примитивного хода нет, ведь Украину старались оглупить все постсоветские годы, и пример последнего майдана — лучшее, хотя и печальное, доказательство эффективности выбранных мер. Итак, по итогам первого тура победителем вышел Владимир Зеленский, а за ним следует нынешний президент Пётр Порошенко. В каком же направлении развернутся усилия кандидатов, прошедших во второй тур, в борьбе за новые очки в электоральной гонке?
Многих удивляет, что Зеленский начинает в своей риторике применять тезисы, свойственные, скорее, его оппонентам. Но это логичный шаг, ведь свой контингент избирателей он «отжал досуха» в первом туре, и теперь для того, чтобы переманить дополнительные голоса из лагеря голосовавших за Порошенко или Юлию Тимошенко, Зеленский должен говорить на языке именно этого избирателя. То есть являть образ сильного и агрессивного политика, меньше уделяя внимания «несистемности» своего статуса. Но кто бы ни победил во втором туре, раскол в украинском обществе будет только нарастать, ведь никакими политическими мантрами не удастся скрыть неблагоприятную динамику событий в стране и за ее пределами.
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