Бесплатные прививки от кори будут проводиться в России до октября 2019 года
Москва, 8 апреля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Жители России смогут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября 2019 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.
Pan American Health Organization PAHO
Вакцинация
Уточняется, что сделать прививку может любой гражданин России в медицинской организации по месту жительства.
Вакцинация необходима тем, кто не болел корью, не прививался против кори ранее в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также тем, кто не имеет сведений о прививках против кори, пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее сегодня в ведомстве дали рекомендации о том, как не заболеть корью, напомнив, что специального лечения против этого заболевания не существует.