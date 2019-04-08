Москва, 8 апреля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Жители России смогут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября 2019 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Уточняется, что сделать прививку может любой гражданин России в медицинской организации по месту жительства.

Вакцинация необходима тем, кто не болел корью, не прививался против кори ранее в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также тем, кто не имеет сведений о прививках против кори, пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее сегодня в ведомстве дали рекомендации о том, как не заболеть корью, напомнив, что специального лечения против этого заболевания не существует.