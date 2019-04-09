Москва, 9 апреля, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Какие параллели можно и нужно проводить между российским Крымом и сербским Косово? Почему судьбы этих регионов одновременно столь схожи и различны, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

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По заявлению президент Сербии Александра Вучича, сербы не могут признать российский статус Крыма, ведь этот шаг, по его мнению, приведет к автоматическому признанию Косово Сербией, а борьба, говорит Вучич, против признания отделения Косово для Сербии принципиальна.

В действительности сравнение Косово и Крыма показывает различие между ними хотя бы в том, что Косово стало ареной ожесточенных военных столкновений, приведших к огромным жертвам, а Крым вернулся в состав России бескровно. Возвращение Косово для Сербии — это мечта, а возвращение Крыма в Россию — сбывшееся чудо. Хотя, в отличие от Косова, в случае Крыма всё произошло помимо воли Вашингтона и Брюсселя, а воля самого народа им безразлична. Учитывая же ужасно обидевшиеся на Россию США, которым так и не удалось ни получить в Крыму военную базу, ни перебросить туда войска НАТО, реакция Запада становится еще более понятной.

Возвращаясь к ситуации в Косово, можно констатировать, что без преодоления последствий сербско-албанской войны и перехода к конструктивным договоренностям косовский узел развязать будет невозможно. А вот единство Крыма и России позволило вернуть полуостров без долгих предварительных процедур.

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