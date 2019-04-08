Калуга, 8 апреля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. На территории Калужской области на платном участке федеральной автомобильной трассы М-3 «Украина» от 124-го по 194-й километр с 15 апреля увеличится размер стоимости проезда. Как сообщили 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM в государственной компании «Автодор», в ночное время для легковых автомобилей размер платы с учётом индексации вырастет с 5 до 10 рублей в зависимости от участка. Для грузовых транспортных средств — с 10 до 20 рублей.

Avtodor-tr.ru Пункт взимания оплаты.

В дневное время вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 рублей выше тарифов, которые действуют в будни.

Сезонные тарифы будут действовать с 15 апреля до 13 октября 2019 года. Действие тарифов выходного дня на автотрассе М-3 «Украина» будет распространяться на выходные, праздничные и пятничные дни, а также на 30 апреля, 8 мая, 30 и 31 декабря 2019 года.

Сейчас стоимость проезда для легковых машин на участке с 124-го по 150-й километр составляет 50 рублей, а на интервале с 150-го по 195-й километр — 80 рублей.