Ярославль, 8 апреля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой в ходе обсуждения вопроса объединения Александринского и Волковского театров, проходившего в Союзе театральных деятелей России 8 апреля, высказался о недопустимости поспешного принятия подобных решений и искажения фактов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Толстой

«Это очень важный разговор, но очевидно, что его надо было поменять местами: сначала поговорить, а потом совершать поступки. И, конечно, не нужно путать творческий союз и юридическое поглощение. У нас закон не подразумевает возможности объединения двух равновеликих субъектов юридического права, у нас это невозможно. Один из них становится филиалом без образования юрлица, то есть фактически теряет свое существование как юридическое лицо. Поэтому прежде чем объявлять и выносить это в публичное пространство, нужно было очень тщательно просчитывать возможные юридические последствия этого шага. На мой взгляд, это было бы созданием чрезвычайно опасного прецедента», — сказал Владимир Толстой.

Советник президента отметил, что финансовая выгода при объединении театров весьма сомнительна, а последствия в силу прецедента могут быть плачевны:

«Конечно, оптимизация призвана к тому, чтобы получить финансовую выгоду. Здесь же даже финансовая выгода сомнительная. Идея творческого союза может быть благотворна и может двигать вперед. Но мы имеем дело с законодательной базой, и надо понимать, что просто выход даже проекта приказа — это создание прецедента. Пошли шутки потом — давайте объединим Большой и Малый театры, назовем Средний. На одной площади стоят, напрашивается такое, очевидно. Но это очень плохие шутки на самом деле. Была идея, правда, несостоявшаяся, объединения Ленинки и Публички, Национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Это невозможно, даже если государство, министерство финансов прельщает такая перспектива. Есть вещи, которые делать просто нельзя, потому что они могут вызвать цепную реакцию, они могут породить неправильное применение. Ну, уж точно совершенно дискуссия должна предшествовать принятию решения. Этот тот вывод, который совершенно очевидно напрашивается из этой ситуации».

Владимир Толстой отметил, что при принятии столь сложных решений недопустима ложь:

«Я не стою ни на одной стороне, ни на другой. Мне просто кажется, что такие вещи, особенно в культуре, делать неправильно, это резать по-живому, это очень болезненно, это судьбы людей. И то, что это уже произошло, уже повлияло, мы видим, на судьбы труппы Волковского театра, и на самом деле как из этого теперь выходить? Я сидел здесь, и мне совестно немножко здесь находиться. Я привык, меня учили не врать. Кто говорил неправду здесь, сами себе скажите, что неправду говорить нехорошо. Я на этом закончил».