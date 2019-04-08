Киев, 8 апреля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Верховной Раде нужно принять постановление «об отмене грабительских тарифов» и разобраться с коррупционными схемами компании «Нафтогаз Украины» по закупке импортного газа у 80 компаний-посредников. Об этом 8 апреля на заседании согласительного комитета Верховной Рады заявил глава парламентской группы «Партия Возрождения» Виктор Бондарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Нужно разобраться с коррупционными схемами в «Нафтогазе» по закупке им импортного газа. Что за 80 посредников там сидит… И потом перейти к законам, которые всех беспокоят — импичмент президента, отмена неприкосновенности, новый избирательный кодекс и т.д.», — добавил Бондарь.

Он сообщил, что на Украине задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги выросла до $2,615 млрд. Дополнительно $1,681 млрд. — задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом».

"На сегодняшний день задолженность населения по коммунальным тарифам почти 70 млрд. грн. За три месяца она выросла на 30 млрд… Еще 45 млрд — задолженность других предприятий теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом Украины». Уже 110 млрд. грн. (4,110 млрд. долл) Где вы собираетесь брать эти средства?» — задался вопросом Бондарь.

По его словам, правительство Украины сделало ставку на неработающую экономическую модель, которая заключается в неподъемных ценах на газ для населения и отсутствии программ по энергосбережению.

«Это — неработающая модель. Вместо того, чтобы делать монетизацию субсидий, нужно отдавать эти средства на места, на программы энергосбережения, чтобы каждый человек мог поменять у себя дома окна, двери, котельное оборудование, теплосети, сделать утепление домов… Это позволило бы на 30% сократить потребление газа, тепла и энергии», — сказал Бондарь.

Депутат также пояснил, что в результате провальных реформ действующий президент и его команда получили на выборах 84% голосов недоверия.

«Первоочередными для власти должны быть вопросы возрождения экономики, промышленности, энергетики, транспорта… На сегодняшний день, эта тематика не является актуальной. В результате на этих выборах власть в первом туре получила такой результат — 16% поддержки и 84% недоверия к действующему президенту голосованием за других кандидатов. Это говорит о том, что власть, президент, парламент заблудились в законодательных дебрях. За пять лет практически ничего не поменяли в стране — ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения политики. Зареформировали всю страну, 144 реформы. Ни одна не доведена до конца. И эти эксперименты не заканчиваются», — возмутился Бондарь.

Напомним, в2017 году поставки газа на Украину осуществляет 80 компаний-посредников, которые поставили почти 14 млрд куб.м. газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года кабинет министров Украины обнародовал постановление №867 от 19 октября 2018 года, которым продлил специальные обязательства (PSO) «Нафтогаз Украины» продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года.

Согласно документу, конечная цена на газ для населения и тепловиков (с НДС и расходами на транспортировку и поставку) повысилась с 6000 до 8550 грн. (до 319 долл.) за 1 тыс. куб. м. 20 марта правительство на год продлило контракт с действующим главой «Нафтогаза» Андреем Коблевым. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, контракт рассчитан на год, а зарплата Коблева сокращена в два раза.