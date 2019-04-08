Москва, 9 апреля, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Протесты жителей московского района «Тишинки» против неправомерных действий компании-застройщика продолжаются уже полтора года. Что продемонстрировала реакция чиновников и почему до сих пор не дана правовая оценка действиям, вызвавшим резкое неприятие жителей района, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Доказательства нарушений при получении разрешения на строительство АО «Дон-Строй-Инвест» («Донстрой») были собраны и представлены в обращении жителей. Причем некоторые из нарушений настолько вопиющие, что бросаются в глаза сразу же, вроде захвата земли детских дошкольных учреждений или указания действующего детского сада как «нежилого административного здания».

Факты прямо говорят, что сделка по передаче земли под застройку «Донстрою» состоялась вопреки федеральному и городскому законодательству. Активисты, которые написали обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки, указали, что заключение по экспертизе строительной документации основывается на подложных данных, и этому также есть доказательства. Член инициативной группы сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в следственные органы на рассмотрение переданы заявления о факте подлога как в ходе экспертизы стройдокументации, так и фальсификации свидетельских показаний в суде и несоответствии дат подписания ордера на проведение инженерных геологических изысканий.

Практически активисты провели начальные оперативно-розыскные мероприятия и собрали целую кипу доказательств. Так как же понимать молчание, которое они получают в ответ от представителей компетентных органов?

Читайте статью Москвичи ждут, когда компетентные органы оценят действия компании Донстрой и другие публикации Игоря Свирина.