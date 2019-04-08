Севастополь, 8 апреля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Парламент Севастополя утвердит предложения губернатора о повышенных выплатах ветеранам. Об этом 8 апреля заявила спикер Засобрания Екатерина Алтабаева.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Необходимо вносить в Законодательное собрание в срочном порядке ещё один проект закона изменений в бюджет, но только в той части, которая будет касаться дополнительных выплат», — заявила спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители севастопольского Союза советских офицеров провели пикет под стенами Заксобрания после того, как депутаты отказались повышать ветеранам выплаты ко Дню Победы.

Губернатор Дмитрий Овсянников заявил о том, что наложил вето на ранее утвержденные депутатами изменения бюджета и внёс новый законопроект. Там, кроме увеличения финансирования выплат для ветеранов, по его словам, также содержатся нормы о введении надбавок к зарплате учителям и выделении средств на реконструкцию парка Победы.