Москва, 8 апреля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. После того как спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог доказать факт сговора между нынешним президентом США Дональдом Трампом и Россией, у главы Белого дома исчезли основания усиливать режим санкций против РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля рассказал политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова сенатора США Рона Джонсона о том, что меры по оказанию на РФ экономического давления не получают поддержки президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они жалуются не напрасно, — сказал Шаповалов. — У администрации Трампа и у демократов разное видение политики в отношении России. И Трампу, и его команде приходилось маневрировать и выказывать формальное согласие с более жёсткой позицией Конгресса и, более того, инициировать со своей стороны санкции, которые шли от имени Госдепа США. Это маневрирование администрации президента было следствием дела Мюллера, и после того как это дело развалилось, у администрации Трампа осталось совсем мало желания идти на поводу у Конгресса и тем самым давать лишние дивиденды своим оппонентам. Поэтому здесь у исполнительной власти США позиция будет меняться в сторону смягчения отношения к санкционному режиму».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новые санкции против РФ, которые планируют ввести американские законодатели, предусматривают в числе прочего введение санкций против крупнейших российских банков. Согласно законопроекту, активы крупных банков России могут быть заблокированы. Под блокировку могут попасть активы «Газпромбанка», Сбербанка, ВЭБ, ВТБ и «Россельхозбанка».