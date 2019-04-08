Уфа, 8 апреля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров предложил законодательно запретить продажу алкогольной продукции во время проведения сабантуев. Об этом, как сообщает пресс-служба республиканского правительства, он заявил на оперативном совещании 8 апреля.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент) 1954

По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, идеи о введении ограничений на продажу алкоголя озвучивают и сами жители Башкирии — в том числе на сходах граждан, где обсуждаются меры по борьбе с нелегальным оборотом спиртного. Около 3 000 таких сходов уже проведено, запланировано ещё 125.

«Звучат предложения запретить продажу алкогольной продукции не только в день «последнего звонка» в школах, но и в День молодёжи, День знаний, увеличить время запрета розничной продажи в период с 22 до 10 часов», — сообщил Сидякин. В настоящее время в регионе продавать алкоголь запрещено с 23:00 до 08:00.

Хабиров в свою очередь попросил депутатов Курултая в мае 2019 года провести по этой теме парламентские слушания и обязательно учесть мнения сельских глав.

Говоря о запрете на продажу спиртного во время сабантуев, Хабиров, как передаёт «Коммерсантъ», рассказал о своих впечатлениях от праздников, которые он посещал: «После сабантуя поле бутылок, пива, алкоголя и так далее».

«Почему обязательно, если радость какая-то, нужно напиваться. Подумайте о мерах. Не надо людям напиваться на сабантуях. Это отвратительное зрелище на самом деле, когда молодежь вся в соплях ходит там», — заявил он.

Вместе с тем, глава Башкирии подчеркнул, что, запрещая или ограничивая продажу алкоголя, необходимо подумать и о том, что должно удержать людей от пьянства. Это, по его словам, «рабочие места, возможность приобщения к спорту, культуре, здоровому образу жизни».

В декабре 2018 года Радий Хабиров поручил Межведомственному совету общественной безопасности республики совместно с правоохранительными и контролирующими структурами усилить работу по пресечению продажи алкоголя и табака несовершеннолетним, нелегальной и несертифицированной спиртосодержащей жидкости, по проверке у торговых организаций соответствующих лицензий.

«Пусть кому-то эта тема покажется набившей оскомину, но это не просто «пагубная привычка». Это жуткое социальное зло, которое разрушает семьи, убивает, калечит людей, приводит к суицидам, домашнему насилию, бытовым убийствам, пожарам, авариям со смертельным исходом», — сказал врио главы Башкирии.

В настоящее время в республике готовится программа по снижению уровня потребления алкоголя. По данным портала NewsBash.ru, её разработка будет завершена к июню 2019 года.