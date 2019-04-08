Москва, 8 апреля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 9 апреля рассмотрят законопроект о послаблении правил госзакупок в сфере культуры во втором чтении. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идёт о правительственном законопроекте, направленном на смягчение требований к госзакупкам на нужды деятелей культуры. Так, например, инициатива расширяет возможности для закупок у единственного поставщика. Ранее принятие законопроекта поддержали представители культурного сообщества. Они же участвовали в доработке законопроекта ко второму чтению.

«Изменения подготовлены с учетом специфики деятельности творческих организаций, в диалоге с ведущими режиссерами, руководителями театров, музеев и библиотек», — отметил Володин.