Киев, 9 апреля, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Победа в первом туре выборов президента Украины кандидата Владимира Зеленского, более чем вдвое обогнавшего Петра Порошенко, еще совершенно не гарантирует его победы во втором туре. Какие интересные закономерности проявились в ходе нынешних украинских выборов, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Настроения и тенденции, которые определят судьбу второго тура, кроются как в способности украинских околовластных группировок договариваться закулисно, так и в том, как проявит себя всё более нарастающее противоречие между регионами самой Украины. В качестве примеров можно привести высокую явку избирателей на выборы, продемонстрированную западными регионами, особенно Львовом и Тернополем, и относительное отсутствие энтузиазма в центральных и восточных областях, вплоть до почти полного игнорирования выборов, например, в Закарпатье.

Такой раскол может привести к эксцессам вплоть до открытого сепаратизма. Фигура Зеленского, судя по голосованию, пока что «склеивает» Украину, но в случае, если обстановка между Центром, Западом и Востоком будет накаляться, эксцессы будут еще разрушительнее. Федерализация, которая мог бы служить предохранителем в таком положении, была похоронена еще в преддверии второго майдана.

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