Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 заложили в понедельник, 8 апреля, на АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Это уже второе судно в серии супертраулеров нового поколения, которая будет построена на предприятии. Первый такой траулер был заложен 23 января 2019 года. Заказчик супертраулеров — ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК).

АО «Адмиралтейские верфи» Табличка с закладки нового траулера

«Казалось бы, совсем недавно мы заложили первый траулер серии, а сегодня на стапеле установлены уже двадцать секций. И нет сомнения, что второе судно будет строиться такими же темпами <…> Мы уверены, что Адмиралтейские верфи чётко выполнят контрактные обязательства и в 2021 году передадут заказчику два первых траулера», — сказал на церемонии закладки гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Рыболовные суда проекта СТ-192 станут одними из самых крупных и высокотехнологичных судов в мире, смогут работать в режиме безотходного производства, отметили в пресс-службе предприятия.

Контракт на строительство шести судов этого типа с возможностью заказа еще четырех подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Серия закладывается парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками. Спуск на воду первой пары запланирован на март и май 2020 года соответственно.

Большой морозильный рыболовный траулер СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. На судах будет установлено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки её в порт, получения рыбьего жира, икры минтая, фарша и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик — 60−80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

Основные характеристики траулера СТ-192: дедвейт — 5 700 тонн; вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108,20 м; ширина — 21,00 м; осадка — 8,35 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15,0 узлов.