Вашингтон, 8 апреля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Препарат, полученный из растения известного кулинарам, дал надежду больным онкологическими заболеваниями.

(сс) balouriarajesh Перец

Процесс распространения раковых метастаз удалось замедлить в ходе эксперимента, проведённого сотрудниками из медицинской школы научно-исследовательского Университета Маршалла в штате Западная Вирджиния, 1 апреля сообщило издание The FASEB Journal.

Исследование, в котором приняли участие две группы лабораторных животных, было проведено представителями функционирующей на базе университета Медицинской школы им. Джоан Эдвардс. Согласно условиям эксперимента, одна из групп мышей, болеющих раком легких, подвергалась лечению традиционно применяемыми при таком диагнозе препаратами, Вторая группа грызунов проходила курс лечения препаратом, содержавшим капсаицин, природное соединение, полученное из перца чили.

Согласно информации, представленной на конференции Experimental Biology 2019 в Орландо, терапия с применением капсаицина значительно замедлила распространение метастаз. Кроме того, метастазы имели меньший размер, чем метастазы в группе, получавшей лечение на основе традиционных препаратов. В ходе проведения опытов учёные пришли к выводу, что капсаицин обладает способностью подавлять активацию белка Src, тем самым препятствуя метастазированию.

По мнению представителя коллектива исследователей Джейми Фридмана, разработчики предполагают, что «капсаицин можно использовать в сочетании с другими химиотерапевтическими средствами для лечения различных видов рака легких». На сегодня перед учёными стоит задача устранения «неприятных побочных эффектов» нового препарата. Они накладывают серьёзные ограничения на его применение. Пациентов, проходящих курс терапии, ожидают «раздражение желудочно-кишечного тракта, спазмы желудка и жжение».

Внедрение новых лекарств для борьбы с раком идёт и в Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медицинские работники Москвы с 1 апреля 2019 года начнут применять для лечения онкологических заболеваний новейшие лекарственные препараты.