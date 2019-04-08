Ярославль, 8 апреля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринского театра) Валерий Фокин считает, что вопрос первенства среди театров не должен стать препятствием для реализации идеи создания национальной сцены. Об этом он заявил на проходящей встрече в Союзе театральных деятелей России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валерий Фокин

«Все преференции, которые могли бы возникнуть при осуществлении этого проекта — это второе, третье и четвертое. На первом месте стоит художественная идея, заключающаяся в том, что два старейших театра… Сейчас мы не будем определять, кто первый, кто второй, меня это совершенно не интересует, потому что в конце-концов, первый или второй — определяет сцена и что на ней происходит», — заявил Валерий Фокин.

По мнению Фокина, главная цель объединения театров — создание творческого союза и национальной сцены.

«Идея художественная заключается в том, что два этих театра решили образовать творческий союз для решения прежде всего художественных задач, для определения той планки, для определения тех категорий, которые должен и несет на себе в течение многих лет национальный театр де-факто, а не де-юро. Идея создания национальной сцены — это очень важная с моей точки зрения и с точки зрения моих коллег идея для нашего театра. Есть опыт работы с классикой. Классика определяется биографией работы с классикой, которая осуществляет национальную политику. Этот опыт надо аккумулировать, этот опыт надо развивать», — сказал Валерий Фокин.