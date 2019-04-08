Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Днем 8 апреля жительнице Санкт-Петербурга поступил звонок с московского номера, звонившая представилась сотрудником Сбербанка и сообщила, что из онлайн-кабинета петербурженки только что попытались осуществить перевод денег. Об этом гражданка сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

По словам звонившей, перевод якобы пытались осуществить из Владивостока.

«У меня принялись выяснять, посылала ли я сегодня запрос на смену данных в онлайн-кабинете, сообщала ли я кому-то свои паспортные данные, — рассказала женщина, — после чего мне сказали, что сумма, которую пытались украсть, сейчас заморожена, и, чтобы мне ее вернули, меня нужно идентифицировать как владельца карты. Я сказала, что идентифицировать меня как владельца нужно только в офисе банка, а не по телефону, потому что звонивший сам может оказаться мошенником. Мне вежливо ответили, что всё понимают, что я могу обратиться в офис банка, и повесили трубку».

Одновременно на заднем фоне слышались голоса других «сотрудников», задававших другим людям те же вопросы.

Положив трубку, женщина позвонила в Сбербанк, где оператор, проверив номер, с которого поступил звонок, сообщила, что данный номер не числится в базе номеров Сбербанка. Сотрудница уточнила также, что работники Сбербанка могут звонить с разных номеров, но никогда не будут выяснять персональных данных. Вывод — звонили мошенники.

Граждане, будьте внимательны! Не отвечайте, если у вас, даже в очень доверительном разговоре, просят личную информацию — паспортные данные, номер карты, код безопасности, пароль от онлайн-кабинета, пин-код. В случае поступления подобных звонков необходимо немедленно поставить в известность банк, клиентом которого вы являетесь, позвонив по официальному номеру телефона.