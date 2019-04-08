Ярославль, 8 апреля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Председатель комитета по культуре Госдумы России, театральный критик Елена Ямпольская назвала объединение театров «гениальным продюсерским проектом». Свое мнение она высказала на совещании в СТД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Ямпольская

«Вся история вызывает у меня восхищение и даже зависть. Мне кажется, это гениальный продюсерский проект. Когда в стране, как известно, решены все проблемы, настроение у людей приподнятое, от скуки, от сытости и благополучия народ уже слегка закис, протестная активность нулевая, и стоило бы все как-то всколыхнуть, удалось взбудоражить, всколыхнуть пол-страны фактически, причем на ровном месте, где никто не ожидал, и даже предполагать не мог, что такое может произойти. Я официально обращаюсь с предложением номинировать тех, кто подготовил вопрос, на «Золотую маску». Не знаю, как будет называться номинация, например «За нарушение гражданских согласий на пустом месте, а также за нанесение репутационного ущерба очень уважаемым и всеми любимым художникам», — сказал Елена Ямпольская.

О сути слияния депутат говорить не стала, подчеркнув, что это решение должно приниматься самими театрами при широком обсуждении с общественностью.