Ярославский фонд капремонта затягивает восстановление дома в Ростове
Ростов, Ярославская область, 8 апреля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Жители дома в Ростове Ярославской области требуют от прокуратуры обязать Фонд капитального ремонта выполнять свои прямые обязанности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обращение к прокурору Ярославской области Дмитрию Попову принято на собрании жильцов дома №17 первого микрорайона Ростова. В письме жители говорят о том, что Фонд капремонта Ярославской области намеренно не выделяет аванс со спецсчета дома на проведение капитального ремонта кровли.
«28 января пакет документов (решение общего собрания собственников дома, договор на проведение работ, смета работ и т. д) был передан в Региональный фонд капитального ремонта. По закону в течение 30 дней Фонд должен перечислить аванс компании, которая будет делать ремонт, или отказать в случае, если документы поданы с нарушениями. Прошло уже 60 дней, но нет вообще никакого ответа, — рассказала ИА REGNUM староста дома Ирина Дувакина.
В управляющей компании, которая отвечает за проблемный дом, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что количество протечек кровли за последние два года выросло в два раза. Задержка начала капитального ремонта крыши приведет к дополнительным проблемам для жителей дома.
«По строительным нормам и правилам мягкие кровли подлежат капитальному ремонту через 10 лет эксплуатации. Дом 1984 года постройки, соответственно, капитальный ремонт кровли должен был проводиться еще в 1995 году. Однако капремонт не проводился ни разу. Если бы не молчание Фонда капитального ремонта, подрядчик мог с помощью авансового платежа оплатить строительные материалы и в середине апреля выйти на сам объект, — пояснил ИА REGNUM директор управляющей компании «ЯрМега» Сергей Лупанов.
В обращении, отправленном прокурору Ярославской области, жители дома в Ростове просят принудить Фонд капитального ремонта к исполнению решения общего собрания собственников и выплатить авансовый платеж, необходимый для начала работ по ремонту кровли.