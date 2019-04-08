Ростов, Ярославская область, 8 апреля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Жители дома в Ростове Ярославской области требуют от прокуратуры обязать Фонд капитального ремонта выполнять свои прямые обязанности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обращение к прокурору Ярославской области Дмитрию Попову принято на собрании жильцов дома №17 первого микрорайона Ростова. В письме жители говорят о том, что Фонд капремонта Ярославской области намеренно не выделяет аванс со спецсчета дома на проведение капитального ремонта кровли.

Дом в Ростове

«28 января пакет документов (решение общего собрания собственников дома, договор на проведение работ, смета работ и т. д) был передан в Региональный фонд капитального ремонта. По закону в течение 30 дней Фонд должен перечислить аванс компании, которая будет делать ремонт, или отказать в случае, если документы поданы с нарушениями. Прошло уже 60 дней, но нет вообще никакого ответа, — рассказала ИА REGNUM староста дома Ирина Дувакина.

В управляющей компании, которая отвечает за проблемный дом, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что количество протечек кровли за последние два года выросло в два раза. Задержка начала капитального ремонта крыши приведет к дополнительным проблемам для жителей дома.

«По строительным нормам и правилам мягкие кровли подлежат капитальному ремонту через 10 лет эксплуатации. Дом 1984 года постройки, соответственно, капитальный ремонт кровли должен был проводиться еще в 1995 году. Однако капремонт не проводился ни разу. Если бы не молчание Фонда капитального ремонта, подрядчик мог с помощью авансового платежа оплатить строительные материалы и в середине апреля выйти на сам объект, — пояснил ИА REGNUM директор управляющей компании «ЯрМега» Сергей Лупанов.

В обращении, отправленном прокурору Ярославской области, жители дома в Ростове просят принудить Фонд капитального ремонта к исполнению решения общего собрания собственников и выплатить авансовый платеж, необходимый для начала работ по ремонту кровли.