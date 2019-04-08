Минск, 8 апреля, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране. Об этом Лукашенко заявил 8 апреля, сообщило информационное агентство «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Политик отметил, что не будет сравнивать Порошенко и его соперника Владимира Зеленского, поскольку одного знает хорошо, а второго видел только в кино, однако он склонен думать, что президентские выборы выиграет Порошенко.

«Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинский народ защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — заявил Лукашенко, намекая на бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который забрался на крышу во время задержания сотрудниками украинских спецслужб.

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Президент Белоруссии считает, что жителям Украины, которые сомневаются в выборе кандидата, не следует идти на выборы.

Отметим, что низкая явка на руку действующему президенту Украины Петру Порошенко. Эксперты считают, что Зеленскому удалось выиграть первый тур выборов благодаря активности молодёжи, а также жителей Юго-Востока Украины.

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