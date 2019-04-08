Киев, 8 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Украинский экономист Виктор Скаршевский обращает внимание, что Киеву уже сейчас не хватает средств, чтобы обеспечить выплату ближайших долговых траншей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тянем- потянем

С таким заявлением эксперт выступил сегодня, 8 апреля.

«По состоянию на 1 апреля 2019-го на валютном счету правительства находится порядка $800 млн. В апреле-мае 2019-го правительству, по внешним долгам, необходимо выплатить $1,5 млрд, причем пиковая выплата приходится на май — $1,4 млрд. Очевидно, что правительству на ближайшие 2 месяца не хватает порядка $700 млн для своевременной выплаты долгов», — констатирует специалист.

Поэтому, делает вывод Скаршевский, в ближайшие неделю-две, правительство, в лице минфина Украины, выйдет на внешний рынок капитала и одолжит порядка $1−2 млрд в виде евробондов под запредельные проценты — 10% годовых и выше. Есть вероятность, отмечает экономист, что Мировой банк предоставит очередную гарантию, тогда доходность евробондов может составить 6−7% годовых.

«В любом случае правительство продолжит строить долговую пирамиду, когда для погашения старых долгов берутся новые, более дорогие долги, запредельные проценты по которым выплачивают обычные украинские налогоплательщики из госбюджета. Следует отметить, что в $1,4 млрд майского погашения входит $1 млрд, взятый в мае 2014 года под гарантии США. Это к тому, «что не мы их брали». Следующее крупное погашение внешнего долга будет в сентябре в сумме $1,6 млрд», — добавляет Скаршевский.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам четвертого квартала 2018 года валовый внешний долг Украины вырос на $515 млн — до $114,707 млрд. Как уточнил украинский Нацбанк, долг в секторе общего государственного управления вырос на $1,844 млрд с $38,284 млрд до $40,128 млрд; долг НБУ сократился на $1,189 млрд с $7,938 млрд до $6,749 млрд; долг банков сократился на $9 млн с $5,806 млрд до $5,797 млрд; долг предприятий вырос на $2,106 млрд с $51,430 млрд до $53,536 млрд.

В конце марта украинский Нацбанк уточнил, что совокупные выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят $15,7 млрд.