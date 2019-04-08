Москва, 8 апреля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Россия прикладывает все усилия для того, чтобы помочь сторонам конфликта в Ливии избежать кровопролития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии — МИД РФ

«Российская сторона, безусловно, использует все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы призвать все стороны отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии — и с западом, и с востоком, и с югом. Он отметил, что Москва призывает всех к политическому решению возникших проблем.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи. Позднее ЛНА без боя заняла город Гарьян, а 8 апреля взяла под контроль военный лагерь Ярмук, расположенный к югу от Триполи.

В настоящее время столица Ливии находится под контролем так называемого правительства национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Мустафой аль-Сараджем, тогда как на востоке страны при поддержке ЛНА действует временное правительство под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.