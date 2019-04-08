В Камбодже обнаружили шесть древних захоронений
Пномпень, 8 апреля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Ученые обнаружили шесть древних могил в Камбодже, которые ориентировочно датируются периодом между I и V веками нашей эры, сообщает 8 апреля Anadolu Ajansi.
(сс) beejees
Статуи на территори Ангкор-Вата. Камбоджа
Захоронение было обнаружено примерно в 70 км от столицы государства, города Пномпень. В могилах были найдены человеческие останки, а также некоторые гончарные изделия.
«Пять могил были расположены в верхнем слое земли, одна — на глубине более двух метров. Вместе с телами были захоронены различные инструменты и предметы быта», — говорится в заявлении местных властей.
Как отмечают ученые, захоронения относятся к эпохе Фунань, государству в Юго-Восточной Азии, существовавшему в