Вашингтон, 8 апреля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Житель города Майами в США выставил на продажу ВАЗ-2102 за $8 тыс. (около 527 000 рублей), сообщает портал Car.ru.

Car.ru Lada-1200

Предприимчивый автовладелец решил немного доработать советский автомобиль Lada-1200, который многим известен под именем ВАЗ-2102. В итоге у машины появились широкие черные колесные арки. Кроме того, черная окантовка появилась по всему кузову.

Из-за жаркого климата жителю Майами пришлось сделать сдвигающийся люк на крыше автомобиля. В салоне «Жигулей» владелец решил ничего не менять. У машины остался родной мотор на 62 л. с.

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