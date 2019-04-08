Ярославль, 8 апреля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев представил точку зрения региональных властей на вопрос объединения Александринского и Волковского театров в ходе обсуждения проходящего 8 апреля в Союзе театральных деятелей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Авдеев

«Региональные власти не обладали соответствующей информацией до момента объявления об объединении театров. Я хочу подчеркнуть, что для ярославцев вопрос объединения театров не относится только к сфере творчества. Волковский театра для Ярославской области для Ярославля — это одна из немногих системообразующих и само идентифицирующих вещей. Обсуждать её к привязке к деньгам, благам и выгодам очень сложно. Ровно поэтому пошёл такой общественный отклик. Тем более он пошёл от непонимания того, что за стоит за объединением, зачем всё это надо», — пояснил Максим Авдеев.

Он отметил позитивное изменение ситуации — начало дискуссии, итогом которой должно стать чёткое понимание происходящего всеми заинтересованными лицами. Однако обозначил главное условие со стороны ярославцев.

«С нашей точки зрения, с точки зрения ярославцев, губернатора, утрата Волковским театром самостоятельного статуса неприемлема. Все остальные вещи, касающиеся дополнительных благ, которые может получить театр имени Волкова — мы к ним относимся с радостью. Мы будем счастливы если они последуют. Но не в обмен на, а в поддержку Первого русского», — заявил Максим Авдеев.