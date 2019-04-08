Курган, 8 апреля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Животноводы Курганской области получили долгожданную субсидию за молоко. В 2018 году и в первом квартале 2019 года, в связи с отсутствием финансирования, средства субсидии получателям доведены не были, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса.

(сс) Skitterphoto Корова на ферме

Субсидию на сумму более 25 млн рублей получили 46 молокопроизводителей, имеющие продуктивность, или надой на одну корову молочного стада, за отчётный финансовый год три тысячи килограммов молока и более.

Общее количество реализованного молока по получателям субсидии составило 12 683 тонны, сообщают в департаменте.