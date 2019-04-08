Мюнхен, Германия, 8 апреля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила обновленную линейку коммерческого Transporter T6 на выставке Bauma 2019. Об этом 8 апреля сообщается на сайте Autoua.net.

Autonews Transporter 6.1

Основным отличием коммерческой версии от предыдущей модели стал новый усилитель руля. Его гидравлическую версию заменили на электромеханическую. Удобство в управлении добавляют и новые опции: ассистент удержания в полосе движения, ассистент парковки, система предупреждения о приближении к препятствию или пешеходу. Также важной для коммерческой версии является система помощи при маневрировании с прицепом.

Обновленное авто снабжено современной навигационной системой с динамическим отображением дорожных знаков и системой безопасности, стабилизирующей фургон при сильных порывах ветра. Кроме того, на Transporter 6.1 установлена система экстренного торможения.

Под капотом авто турбированный дизель 2.0 TDI. Двигатель доступен в четырех вариантах мощностью: 90 л. с., 110 л. с., 150 л. с. и 199 л. с.

Также будет предложена полностью электрическая версия Transporter 6.1. Ее грузоподъемность составит почти 1,2 тонны, а мощность будет соответствовать 112 л. с. Запас хода у этой модели составит более 400 км.

Читайте также: Компания Volkswagen приступила к тестам беспилотных автомобилей