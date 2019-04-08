Луганск, 8 апреля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Боевик 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады ВСУ покончил жизнь самоубийством, заявил 8 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Инцидент произошёл на боевом посту в районе населенного пункта Трёхизбенка. Причинами, принудившими солдата совершить суицид, явились регулярные издевательства со стороны командира батальона…» — рассказал представитель ЛНР.

По его словам, ещё один боевик 10-й бригады получил ранения вследствие неосторожного обращения с оружием.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, ранее группа пьяных боевиков ВСУ заехала на грузовике на собственное минное поле, вследствие чего ранения получили два силовика.

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