Арьеплуг, Швеция, 8 апреля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. В сеть попали фотографии испытаний двух хэтчбеков Mercedes-AMG A45 в шведской Лапландии. Они были опубликованы на портале Carscoops.

Carscoops Хэтчбеки Mercedes-AMG A45

На снимках изображены два спорткара, которые прикрыты пестрым камуфляжем. Тем не менее удалось разглядеть, что Mercedes-AMG A45 будет очень похож на своего предшественника — А35. Однако различия всё же есть.

Новое авто имеет модернизированный диффузор. У выхлопной системы не два патрубка, как в предыдущей модели, а четыре. Кроме того, Mercedes-AMG A45 оснащен передней решеткой радиатора Panamericana от AMG и большими воздухозаборниками.

Немецкий производитель установил под капот 2-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель. Для базовой модели мотор будет поставляться на 383 л. с., а для спортивной версии на 416 л. с. У обеих версий привод будет 4×4.

Читайте также: Путин приехал открывать завод Mercedes на лимузине Aurus